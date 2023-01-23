Барнаульский фотограф запечатлел комету ZTF, которая последний раз пролетала над Землёй 50 тысяч лет назад

Пик яркости небесного тела будет через неделю, так что у жителей края есть ещё время, чтобы его увидеть

23 января 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: @pagedowner

В Северном полушарии (т.е. и в Алтайском крае) уже можно увидеть комету C/2022 E3 (ZTF). Она летит мимо нас из облака Оорта, которое никто никогда не наблюдал, но множественные визиты комет из дальних окраин Солнечной системы свидетельствуют в пользу его существования, пишет habr.com.

Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent одним из первых снял комету над Алтайским краем.











Фото: https://t.me/pagedowner

"Несмотря на тридцатиградусный мороз, сгонял-таки недалеко за город, чтобы попытаться снять её, пока небо было чистое. Да, пока она ещё довольно тусклая, а пик яркости будет только 1 февраля, но глядя на прогноз погоды, другого шанса может и не быть", – пишет автор.

Комета была обнаружена в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года в ходе регулярного фотографического обзора неба. Серия этих обзоров имеет собственное имя: ZTF – Zwicky Transient Facility – "Поиск движущихся объектов имени Фрица Цвикки". Фриц Цвикки – астроном швейцарского происхождения, одним из первых предложивших концепцию тёмной материи.

Период обращения кометы, предположительно, составляет 50 тысяч лет. Предыдущий визит этого небесного тела могли наблюдать мамонты и неандертальцы. 1 февраля 2023 года она достигнет максимальной яркости, находясь в созвездии Жирафа, неподалёку от Полярной звезды. Её можно будет увидеть из любой точки земного шара с помощью бинокля или даже невооружённым глазом.

В соседнем Новосибирске астрофотографы-любители тоже сняли комету. Напомним, что в выходные в Сибири бушевали 30-градусные (а у кого-то 40-градусные) морозы. Как сообщает паблик АСТ-54, чтобы запечатлеть C/2022 E3 ZTF, фотографу Алексею Полякову пришлось отъехать 65 километров от Новосибирска и работать одному в поле с температурой воздуха -36°C. Алексей рассказывает, что отморозил подушечки четырёх пальцев, а также в момент съёмки у него была лишь одна мысль: "Чтобы машина не подкачала, иначе хана".

Фото: Алексей Поляков