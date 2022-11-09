Барнаульский крематорий может встать из-за санкций, к которым присоединился производитель печей
В Воронеже сломалась такая же печь, которую используют в барнаульском крематории
Крематории сразу в нескольких российских городах, включая Барнаул, могут приостановить работу из-за санкций, к которым присоединился производитель печей. Об этом сообщает РБК.
В воронежском крематории сломалась печь производителя Tabo CS. Аналогичное оборудование используются в крематориях сразу нескольких городов России, среди которых Барнаул, Новосибирск, Хабаровск, Сургут и другие.
Представители воронежского крематория пояснили, что выбрали эту печь из-за экологичности и безопасности, однако теперь ей необходима замена одного из модулей системы, а также частичный ремонт основной камеры.
Спрогнозировать сроки ремонта из-за санкционных условий невозможно, даже с учётом того, что к работе привлекают и представителей чешской компании-производителя.