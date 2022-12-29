Барнаульский магазин «Леруа Мерлен» внезапно уволил сразу несколько сотрудников накануне Нового года

Все уволенные — не просто продавцы, а руководители направлений, менеджеры и работники администрации

29 декабря 2022, 08:00, Антон Дегтярев

"Леруа Мерлен"/ Фото: amic.ru

Восемь человек уволил барнаульский магазин «Леруа Мерлен» на Павловском тракте 192А перед Новым годом. Это было сделано «для повышения эффективности штата», сообщил amic.ru один из уволенных сотрудников магазина.

Как рассказал один из уволенных работников «Леруа Мерлен», в середине месяца — с 12 по 18 декабря — из магазина уволили пятерых сотрудников, а с 19 по 25 декабря работы лишилось еще три человека. Все они — не просто продавцы, а руководители направлений, менеджеры и работники администрации. Большинство из них подписали заявление об уходе по соглашению сторон. Однако, говорит собеседник amic.ru, их «настойчиво попросили» это сделать.

«Только один человек реально боролся, остальные смирились. Большинству предложили распрощаться, не дали толком ознакомиться с документами, закончить задачи, не предоставили две недели на сбор. Попросили быстро собрать вещи и даже не дорабатывать до конца дня. А деньги выплатили только за отработанные дни — никаких двойных окладов. Как будто мы что-то нарушили, а по факту нет. Лишь один человек реально провинился. Остальные — расходы, которые сократили. Накануне Нового года остаемся без денег, зная, что накануне праздников не устроиться на работу, не встать на биржу. Получается, что на месяц остаешься без работы и без средств», — отметил сотрудник.

По словам собеседника amic.ru, предложение об увольнении для многих работников было внезапным, а потому от растерянности люди сразу подписали документ, даже не смотря в него. При этом бывший сотрудник «Леруа Мерлен» отмечает, что до этого работодатель показывал себя только с хорошей стороны — не было проблем ни с зарплатами, ни с больничными.

Amic.ru связался с магазинам «Леруа Мерлен», но там пообещали ответить только на официальный запрос от редакции. Ждем ответа.