НОВОСТИОбщество

Барнаульский магазин «Леруа Мерлен» внезапно уволил сразу несколько сотрудников накануне Нового года

Все уволенные — не просто продавцы, а руководители направлений, менеджеры и работники администрации

29 декабря 2022, 08:00, Антон Дегтярев

"Леруа Мерлен"/ Фото: amic.ru

Восемь человек уволил барнаульский магазин «Леруа Мерлен» на Павловском тракте 192А перед Новым годом. Это было сделано «для повышения эффективности штата», сообщил amic.ru один из уволенных сотрудников магазина.

Как рассказал один из уволенных работников «Леруа Мерлен», в середине месяца — с 12 по 18 декабря — из магазина уволили пятерых сотрудников, а с 19 по 25 декабря работы лишилось еще три человека. Все они — не просто продавцы, а руководители направлений, менеджеры и работники администрации. Большинство из них подписали заявление об уходе по соглашению сторон. Однако, говорит собеседник amic.ru, их «настойчиво попросили» это сделать.

«Только один человек реально боролся, остальные смирились. Большинству предложили распрощаться, не дали толком ознакомиться с документами, закончить задачи, не предоставили две недели на сбор. Попросили быстро собрать вещи и даже не дорабатывать до конца дня. А деньги выплатили только за отработанные дни — никаких двойных окладов. Как будто мы что-то нарушили, а по факту нет. Лишь один человек реально провинился. Остальные — расходы, которые сократили. Накануне Нового года остаемся без денег, зная, что накануне праздников не устроиться на работу, не встать на биржу. Получается, что на месяц остаешься без работы и без средств», — отметил сотрудник.

По словам собеседника amic.ru, предложение об увольнении для многих работников было внезапным, а потому от растерянности люди сразу подписали документ, даже не смотря в него. При этом бывший сотрудник «Леруа Мерлен» отмечает, что до этого работодатель показывал себя только с хорошей стороны — не было проблем ни с зарплатами, ни с больничными.

Amic.ru связался с магазинам «Леруа Мерлен», но там пообещали ответить только на официальный запрос от редакции. Ждем ответа.

Комментарии 56

  • Не нужно было на корпоративные сильно бухать
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Торговые центры теряют позиции? Может производство будет возрождаться?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вор должен сидеть в тюрьме
    29 декабря, Гость   Ответить
  • се они — не просто продавцы, а руководители направлений, менеджеры и работники администрации - убираю ненужное звено, все нормально, для работы столько людей не нужно. руководство реально сэкономит
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Оптимизация штата. Нормальная ситуация. Слишком много у всех лишних неэффективных процессов и подпроцессов, которые администрируют некоторые сотрудники. В тучные годы на это закрывают глаза, так как денег много, в худые годы - берут в руки калькулятор, считают ещё раз и вперёд и до свидания.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Правильное решение
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Отписались завистники, вам по человечески не жаль? А по описанию уволили без соблюдения ТК, а это уголовно-наказуемое деяние, хотя, я не юрист, но по аналогии с невыплатой з/п.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Руководители направлений, не знают своих прав? Сокращение с уведомлением за два месяца, по соглашению сторон можно было оговорить три средних, а если досрочное сокращение, то тоже выплаты за три месяца. Ну а если "не глядя" подписали, потому что "растерялись" и ушли повесив носы, то грош Вам цена, руководители!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • это не мы не человечные это страна такая
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Завистники? это вообще что к чему такое сравнение?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Торговые центры теряют позиции? Может производство будет возрождаться? ---- Богата наша страна дураками.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальные руководители. Трудовые права и обязанности не знают даже свои.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • права и обязанности не знают даже свои. - все они прекрасно знают, и имеют возможность все нарушать безнаказанно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • а это уголовно-наказуемое деяние --- если по собственному желанию, то никакое не деяние
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А по описанию уволили без соблюдения ТК, а это уголовно-наказуемое деяние, хотя, я не юрист, но по аналогии с невыплатой з/п. - Не транслируйте бред. Увольнение по соглашению сторон - та вещь, которую практически невозможно оспорить. Это не сокращение и не увольнение по собственному. И никаких двойных окладов, как при сокращении, и никаких предупреждений. Но они же сами все подписали? Не читая, получается? Что мешало прописать в этом соглашении те самые выплаты? И это, по поводу "уголовно наказуемого" - вы всерьез думаете, что у Леруа нет вменяемого юриста по трудовому праву?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Понабрали руководителей, куда не плюнь одни руководители и з/п раз в 15 выше других, а толку 0, весь магазин держался на продавцах и консультантах а не на этих дармоедах. правильно сделали.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты я вижу очень умный, оценил уже уровень ума других руководителей направлений. Открою тебе большой секрет - если ты например у меня будешь работать руководителем направления и я захочу тебя уволить, то я найду 100 причин чтобы ты это сделал по собственному желанию. Или так или по статье вылетишь, докопаться до тебя всегда найду до чего. Хочешь статью - брыкайся, все равно вылетишь, только уже с волчьим билетом. И потом ты можешь всем рассказывать какой ты был умный, но тебя все равно поимели.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Руководители направлений, не знают своих прав?-----прям полностью согласна, гнать их надо
    29 декабря, Гость   Ответить
  • сами подписали - ой. мы испугались. ну взрослые люди же
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Не транслируйте бред - это местные аналитики которые как всегда ни в чем вообще не разбираются
    29 декабря, Гость   Ответить
  • то я найду 100 причин чтобы ты это сделал по собственному желанию- Ты эти сказки школьникам рассказывай 18 летним, они может поверят. А тут люди взрослые. Про волчий билет особенно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Или так или по статье вылетишь, докопаться до тебя всегда найду до чего. - Да ты ж наша радость... Если в увольнении по статье будет нарушена хоть одна закорючка закона, то оно на раз опротестовывается. Это не говоря уже о том, что причин для увольнения по инициативе работодателя не так много. Если твой руководитель направления окажется упертым - ты его после увольнения по статье восстановишь, и выплатишь ему все, что он потерял за время вынужденного простоя. Ну а потом он уволится сам - по собственному. И трудовую ты ему исправишь) Не надо забывать, что пока у нас ТК заточен под работника.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • это местные аналитики которые как всегда ни в чем вообще не разбираются - пример восстановления на работе после увольнения по соглашению сторон в студию) Иначе - велкам мешки ворочать.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • кстати леруа уже давным давно стал магазином с самыми высокими ценами среди конкурентов...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Надо было уволить как раз продавцов-консультантов. Как не придёшь вечно нет никого на месте, ходишь ищешь.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Уволить сотрудника по статье по инициативе работодателя - не самая простая задача, если работник при этом строго и формально соблюдает все требования правил внутреннего трудового распорядка и выполняет все свои трудовые обязанности или пытается их выполнять в текущей ситуации. Знаю одну даму, ее не могли уволить с крупного барнаульского предприятия, увольняли три раза и каждый раз она через суд восстанавливалась, получала все компенсации и продолжала полоскать мозги руководству, на завод ее не пускали, она сидела на проходной на стульчике, ее все видели, была куча свидетелей, что она "ходит на работу". В итоге, ей это все наконец надоело и она уволилась сама, непобежденной
    29 декабря, Гость   Ответить
  • какой смысл держаться за работу на который тебя не хотят видеть? Ну создадут тебе такие условия и столько задач накидают, что уволят потом по статье. Способов действительно масса, но проще договорится с сотрудником, 11 человек это конечно вряд ли что все прям не устраивали, так не бывает, можно было всем им собраться и договориться что уволятся после того как новую работу найдут. Раньше профсоюзы были, которые на взносы существовали и за сотрудников решали вопросы, теперь все только сами.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "По соглашению сторон" - это два-три оклада. Иначе - в чем соглашение? Из восьми только один стал качать права - странно. Может, у них там все зашуганы? Или им, когда предлагают уволиться, говорят: "давай так, или сделаем по твоему сектору ревизию, найдем столько, что еще твои дети платить будут"?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Почитал комментарии) получил массу дискомфорта. Вы вообще, б… откуда взялись? Радоваться увольнению да даже продажников - тупо невозможно, ибо это гадит в собственную же карму. Нельзя радоваться горю человека. Про обстоятельства их увольнения мы можем только догадываться. Но все эти прихватки про оклады вы давайте бросьте, вы не знаете юридических аспектов увольнения. Сам по себе Леруа - большая контора, там не станут беспредельничать. Не знаю что конкретно произошло, но вероятно, были косяки. Их вспомнили, и их активировали. Фиг знает как правильно поступать. Но на мой взгляд, кадры - это самый ценный ресурс любой конторы.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "По соглашению сторон" - это два-три оклада. Иначе - в чем соглашение? - Не всегда. Иногда работодателю проще уволить так, чем по собственному - например, если есть опасение, что работник захочет восстановиться. Тогда соглашение - это просто аналог увольнения по собственному желанию, и в нем не прописывают никаких дополнительных выплат. И выплачивают только зп и компенсацию за неиспользованный отпуск. Криминала в этом нет. Но тут явно дело в другом, и эти люди просто по какой-то причине не захотели бодаться с работодателем.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Люди верующие в такие вещи как карма - больные на всю голову.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Скорее всего был серьёзный косяк (крупая недостача, например) И в крупных компаниях не принято разбираться, увольняют всех, кто каким-либо образом мог быть причастен к этому
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в такие вещи как карма --- а кто чакры чистит и ауру штопает здоровые???)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Люди верующие в такие вещи как карма - больные на всю голову. ***** А давай мы с тобой хотя бы через год поговорим) ты не просто сможешь увидеть карму - ты ее всем своими органами почуешь, дурачок)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гостю. Крупная недостача по чему? По унитазам? Если права действительно нарушены, есть федеральная служба занятости для консультаций, а дальше могут быть суды.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ВЫ О ЧЕМ ГОВОРИТЕ? УВОЛИЛИ 13 СОТРУДНИКОВ, А НЕ 8. МОЕГО МУЖА, У КОТОРОГО МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК - В ТОМ ЧИСЛЕ. БЕЗ ОСОБОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОТЧИСЛЕНИЙ.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Странно, что "руководители направлений" так растерялись (по их словам), что подписали не глядя заявление об уходе по соглашению сторон. Да, и в чём было соглашение? Обычно "по соглашению сторон" предполагает выплату компенсации со стороны работодателя. А если даже без выплат уволили, то зачем подписывать такое?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так увольняли не только продажников. А еще и обычных работяг
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Уволили не 8 человек, а 15!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не 8 человек, а 15! --- А за что, не подскажете?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А за что, не подскажете?---------- сексуальные действия в кабинете директора магазина.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, сексуальные действия в кабинете директора магазина --- 15 человек не смогли удовлетворить 1 директора??? Да это не директор, а Клеопатра какая то)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да не объяснили причины простому люду) Может еще менеджерам загнали про оптимизацию, а обычным ребятам со склада просто - пишите заявление. У них личных показателей нет, которые они могли бы завалить и это стало бы причиной увольнения. Как и личных продаж нет и консультантов зала.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Не зря основателя Адольфом назвали, ох не зря.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Да это не директор, а Клеопатра какая то)))" А может Клеопатр?!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • 15 человек не смогли удовлетворить 1 директора???--------- они между собой, в её отсутствие))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А может Клеопатр?! --- Вполне возможно!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они между собой, в её отсутствие)) ----- Тогда понятно, обиделась директор жутко)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Легуа гавбуэээ
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И трудовую ты ему исправишь) Не надо забывать, что пока у нас ТК заточен под работника--- с исправленной трудовой ой не просто будет устроиться
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, недостача может быть хоть по чему, да, и по унитазам в том числе
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так иди на производство, работай. По клавишам стучать любой дармоед может.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • кстати леруа уже давным давно стал магазином с самыми высокими ценами среди конкурентов... Примеры в студию. Иначе блабла
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Торговые центры теряют позиции? Может производство будет возрождаться? *** Вперед! Покажи на личном примере.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, 34,а не 15
    09 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров