Барнаульский музей обязал посетителей платить 5 рублей за прогулку по скверу

В Барнауле за вход на территорию сквера возле Государственного музея литературы, искусства и культуры Алтая горожанам придётся заплатить пять рублей. Как сообщает «АиФ-Алтай», если посетитель захочет сфотографироваться или снять видео, то ему придётся раскошелиться на 300 рублей.

На табличке, которую поставили у ворот, пояснили, что вход на территорию сквера стал платным, так как расположенная там усадьба является частью музейного комплекса. Барнаульцев подобное новшество удивило.

«Хотел пройтись по скверу. Там хорошая территория, есть лавочки, тенисто. Но неожиданно для себя узнал, что вход туда стал платным. Ради этих пяти рублей нас заставили зайти в помещение, чтобы другая сотрудница выбила чек», — рассказал один из жителей города.

Мужчина предложил, что лучшим решением в этой ситуации стало бы просто установить урну для пожертвований.