Барнаульский оператор задумался о повышении тарифа на вывоз мусора

Директор компании «Экосоюз» Андрей Кулагин считает, что в Барнаульской зоне тариф на вывоз мусора недостаточный для полноценной работы регоператора. Об этом сообщает «Толк».

По его словам, в среднем по России тариф составляет 95 рублей, в то время как в Алтайском крае средняя плата чуть более 60 рублей.

«У некоторых наших подрядчиков из-за этого есть даже риск остановки. Некоторые запчасти выросли в два раза. Мусоровоз раньше стоил 5,5 млн, сейчас — 8,5 млн, и это мы говорим про технику отечественного производства», — добавил Кулагин.

Телеканал отмечает, что с 1 июля тариф на вывоз мусора повысится, но официальных документов, в которых указан размер повышения, пока нет.

Отмечается, что у операторов также есть вопросы и к нормативам, которые были снижены в 2021 году.

Кулагин отметил, что в Барнауле и Первомайском районе жители выбрасывают значительно больше, чем это официально заложено.

Он добавил, что к регулятору будут обращаться, чтобы их пересчитать.