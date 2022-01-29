Барнаульский планетарий откроется в бывшем кинотеатре "Родина" 12 февраля

Барнаульский планетарий в переоборудованном здании бывшего кинотеатра “Родина” откроется 12 февраля. Один из его залов, предназначенный для демонстрационных показов, уже готов принимать посетителей, сообщает мэрия Барнаула.

Новый демонстрационный зал рассчитан на 45 посадочных мест. Кресла в нём отличаются от кресел в кинозале углом наклона спинки. В зале установлено современное звуко- и видеооборудование. Вакуумный купол с двумя экранами будет имитировать звёздное небо.

Также сейчас заканчивается устройство ещё одного зала на 45 человек — он будет предназначен для научно-популярного кино. После этого начнётся ремонт второго этажа, реставрация фасада и территории возле планетария. Реставрацию планируют провести в течение 2022 года, а в следующем году приступить к оснащению планетария цифровым оборудованием.