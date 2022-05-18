Барнаульский водоканал приводит в порядок территории, на которых проводились ремонтные работы

«Росводоканал Барнаул» восстанавливает благоустройство городских территорий после ремонтных работ в осенне-зимний период с 2021 по 2022 год. Уже приведено в порядок 90 из 147 объектов.

«Каждую весну мы восстанавливаем благоустройство территорий, на которых проводили плановые и неотложные работы в холодное время года. Погодные условия нашего региона делать это сразу не позволяют, поэтому мы вынуждены ждать наступления плюсовых температур и открытия асфальтовых заводов. Обычно мы приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов в апреле, и к началу лета завершаем эти работы», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

К 15 мая уже было восстановлено 1330,5 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 1275 кв. метров газона, 93 метра бордюров и 89 кв. метров тротуарной плитки.

«Все работы проводятся по графикам, согласованным с районными администрациями города. Поэтому если в вашем дворе водоканал проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено — не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведём порядок», — подчеркнул Дмитрий Власов.

Спикер также отметил, что в первую очередь благоустраиваются места с наибольшей проходимостью жителей и транспорта, а уже после — менее крупные объекты.