Барнаульский юридический институт возглавил рождённый в ГДР полковник

Официальное представление нового руководителя БЮИ прошло 29 ноября

29 ноября 2022, 13:26

Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ) возглавил полковник полиции Дмитрий Симоненко, сообщает АКЗС.

Официальное представление нового руководителя БЮИ прошло сегодня, 29 ноября, в актовом зале института. На мероприятии присутствовали курсанты, коллектив вуза и представители краевых властей.

Спикер АКЗС Александр Романенко поздравил Симоненко и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

«Мы очень горды, что на территории региона есть институт, который готовит кадры органов правопорядка. Искренне хотел бы поблагодарить министерство, которое в своё время приняло такое решение. Алтайское краевое Законодательное Собрание очень тесно работает с вашим институтом. У нас заключено соглашение, благодаря которому мы многие годы вместе работаем над совершенствованием правовой базы в регионе. Уверен, что с новым руководством вуза эта работа будет успешно продолжена», отметил на мероприятии Романенко.

Справка:
Дмитрий Симоненко родился в городе Потсдам (ГДР) в 1982 году. В 2004 году окончил Брянский филиал Московского университета МВД России по специальности «юриспруденция». До назначения в Алтайский край занимал должности заместителя начальника Рязанского филиала Московского университета МВД России по учебной и научной работе и заместителя начальника Воронежского института МВД России по научной работе.

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