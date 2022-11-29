Барнаульский юридический институт возглавил рождённый в ГДР полковник
Официальное представление нового руководителя БЮИ прошло 29 ноября
Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ) возглавил полковник полиции Дмитрий Симоненко, сообщает АКЗС.
Официальное представление нового руководителя БЮИ прошло сегодня, 29 ноября, в актовом зале института. На мероприятии присутствовали курсанты, коллектив вуза и представители краевых властей.
Спикер АКЗС Александр Романенко поздравил Симоненко и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
«Мы очень горды, что на территории региона есть институт, который готовит кадры органов правопорядка. Искренне хотел бы поблагодарить министерство, которое в своё время приняло такое решение. Алтайское краевое Законодательное Собрание очень тесно работает с вашим институтом. У нас заключено соглашение, благодаря которому мы многие годы вместе работаем над совершенствованием правовой базы в регионе. Уверен, что с новым руководством вуза эта работа будет успешно продолжена», отметил на мероприятии Романенко.
Справка:
Дмитрий Симоненко родился в городе Потсдам (ГДР) в 1982 году. В 2004 году окончил Брянский филиал Московского университета МВД России по специальности «юриспруденция». До назначения в Алтайский край занимал должности заместителя начальника Рязанского филиала Московского университета МВД России по учебной и научной работе и заместителя начальника Воронежского института МВД России по научной работе.