Барнаульский юридический институт возглавил рождённый в ГДР полковник

Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ) возглавил полковник полиции Дмитрий Симоненко, сообщает АКЗС.

Официальное представление нового руководителя БЮИ прошло сегодня, 29 ноября, в актовом зале института. На мероприятии присутствовали курсанты, коллектив вуза и представители краевых властей.

Спикер АКЗС Александр Романенко поздравил Симоненко и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

«Мы очень горды, что на территории региона есть институт, который готовит кадры органов правопорядка. Искренне хотел бы поблагодарить министерство, которое в своё время приняло такое решение. Алтайское краевое Законодательное Собрание очень тесно работает с вашим институтом. У нас заключено соглашение, благодаря которому мы многие годы вместе работаем над совершенствованием правовой базы в регионе. Уверен, что с новым руководством вуза эта работа будет успешно продолжена», отметил на мероприятии Романенко.