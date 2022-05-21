Барнаульское «Динамо» победило в заключительной домашней игре сезона 2021-22 годов

Барнаульское «Динамо» одержало уверенную победу в заключительной домашней игре сезона 2021-22 годов. Матч 28 тура первенства ФНЛ-2 против «Оренбурга-2» состоялся сегодня в Барнауле и завершился со счетом 3:0 в пользу алтайских футболистов. Причём все голы хозяева забили в первой половине встречи.

Уже в дебюте игры нападающий «Динамо» Владимир Завьялов с пенальти открыл счет. Вскоре главный арбитр матча назначил 11-метровый уже в ворота хозяев, однако вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил удар игрока оренбуржцев с точки.

До свистка на перерыв Максим Ерусланов со штрафного отправил второй мяч в ворота гостей, а затем тот же Завьялов оформил дубль, установив окончательный счет — 3:0, в пользу «Динамо».

После перерыва зрители забитых голов больше не увидели и матч так и завершился крупной победой динамовцев.

Несмотря на успех, барнаульцы остаются на 12 месте турнирной таблицы. Заключительные матчи первенства команда Александра Суровцева проведет на выезде. 1 июня динамовцам в Ижевске предстоит встреча с местным «Зенитом», а 4 июня барнаульцы сыграют в Перми с «Амкаром».