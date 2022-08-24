Барнаульская ГИБДД пока не собирается усиливать контроль на месте незаконного объезда пробок

ГИБДД Барнаула пока не планирует ставить дополнительные запрещающие дорожные знаки или видеокамеры на выезде со второй Строительной улицы на пересечении пр. Строителей и Павловского тракта. Инспекторы считают, что достаточно уже существующих ограничений на участке, рассказали amic.ru в барнаульской ГИБДД.

С 2-й Строительной улицы водители вопреки правилам поворачивают на проспект Строителей или едут на Павловский тракт. Сейчас на перекрёстке стоит один знак, разрешающий только поворот направо, и других знаков там в ближайшее время не будет, отмечают в ГИБДД. Кроме того, на участке установлена камера. Сколько нарушителей оштрафовали с помощью неё, инспекторы не пояснили.

Сейчас на участке не зафиксировано серьёзных аварий, сообщили в Госавтоинспекции. Были только мелкие ДТП, которые водители оформляли самостоятельно, пояснили инспекторы.

«Этот перекрёсток всегда находится на постоянном контроле, экипажи регулируют движение в час пик, обеспечивают бесперебойное движение транспорта», — прокомментировали правоохранители.

При этом, как говорят барнаульцы, водители на перекрёстке продолжают поворачивать с 2-й Строительной улицы на проспект Строителей и на Павловский тракт. В первом случае они пересекают два потока разом, а во втором — один. Делать и то и другое запрещено на этом участке правилами дорожного движения.

Незаконные схемы проезда автолюбители используют, чтобы объехать пробки, рассказывает представитель барнаульского ГИБДД. По его словам, за это полагается штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.