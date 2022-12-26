Барнаульского альпиниста-инструктора Ивана Алабугина выпустили под домашний арест

С ноября он находился в СИЗО Петропавловска-Камчатского

26 декабря 2022, 23:32, ИА Амител

Иван Алабугин / Фото со страницы Extreme Time во "ВКонтакте"

Барнаульского альпинистра-инструктора Ивана Алабугина, который оказался фигурантом в деле о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевая Сопка, отпущен под домашний арест. Как сообщает «Вести-Алтай», с середины ноября он находился в СИЗО Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что 3 сентября во время восхождения на высоте около 4500 метров в результате происшествия в группе погибли 9 человек из 12. Всего группа насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они пошли в 10-дневный поход 30 августа. Сорвались туристы 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров. Сам Алабугин получил обморожение рук и ног, еще двое человек, которые были в группе, не пострадали.

В октябре сообщалось, что Андрею Степанову — директору турфирмы «Экстрим Тайм», организовавшей восхождение, продлили арест по уголовному делу. Мужчина будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года. Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал.

Позднее выжившего гида в качестве подозреваемого допросили по делу «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц». 16 ноября его арестовали. По данным следствия, Алабугин не имел необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности.