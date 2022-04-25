Барнаульскую активистку Марию Пономаренко задержали за фейки о российской армии

Барнаульскую активистку Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге за распространение ложной информации об армии РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Девушке предъявили обвинение по ст. 207.3 УК РФ. По этой статье ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стало опубликованное 17 марта в Telegram-канале сообщение, которое касается разрушенного драмтеатра в Мариуполе. По словам адвоката, это единственный эпизод, который вменяется Пономаренко.

Подозреваемая вину не признаёт. Меру пресечения ей должны избрать сегодня, 25 апреля.

Ранее активистку оштрафовали на 75 тысяч рублей за пикет. Тогда Марию Пономаренко признали виновной в повторном нарушении порядка при проведении массового мероприятия.

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