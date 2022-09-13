Барнаулу закупят со второй попытки 10 новых трамваев, подорожавших на 90 миллионов рублей

Повторный аукцион по закупке 10 новых трамваев для Барнаула пройдёт в ближайшие несколько недель. Поступить техника должна в краевую столицу в начале 2023 года. Интересно, если изначально краевые власти планировали приобрести для Барнаула 12 вагонов, то сейчас планируют купить только 10. Сами трамваи с момента первого аукциона всего за несколько месяцев подорожали с 61 миллиона до 72 миллионов рублей, рассказал amic.ru заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Какие купят трамваи для Барнаула?

Летом Минтранс региона объявил аукцион на поставку электротранспорта для Барнаула. Согласно условиям тендера, край хотел за 732 млн рублей получить 12 трамваев 2022 года выпуска. Вместимость вагонов — более 150 пассажиров каждый (с учётом минимум 32 мест для сидения), в них должно быть не менее четырёх дверей, а также приспособления для перевозки маломобильных групп населения. Трамваи также должны были иметь возможность автономного хода без напряжения, видеонаблюдение в салоне и кабине водителя, камеры заднего и переднего видов, не меньше четырёх валидаторов, обогрев и кондиционер, а также как минимум четыре USB-разъёма для зарядки телефонов.

Как пояснил Дмитрий Коровин, первый аукцион сорвался из-за резкого скачка цен на электротранспорт. Причём у министерства уже была договорённость с производителями техники о том, какую цену необходимо заявлять на аукцион. Однако заводы отказались участвовать в тендере и поставка сорвалась.

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Общество Закупка трамваев для Барнаула сорвалась из-за отсутствия поставщиков

Что за технику купят Рубцовску и Бийску?

Всего на обновление общественного транспорта в городах Алтайского края из регионального бюджета в 2022 году выделили около миллиарда рублей. В Рубцовске уже этим летом приобрели новые троллейбусы из краевого бюджета. Из-за того, что их стоимость значительно уменьшилась, удалось сэкономить средства. Сейчас проводится очередной тендер для покупки ещё двух троллейбусов для Рубцовска. Вся техника должна выйти на линию до конца года.

А вот наукограду не будут закупать новые трамваи. Для решения транспортной проблемы в Бийске в 2022 году из краевого бюджета выделят 120 миллионов рублей для помощи муниципальному унитарному предприятию «Трамвайное управление», которое попало под процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве по иску налоговой службы.