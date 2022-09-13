Бастрыкин попросил привлечь судью из Бийска к ответственности за убийство

20 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит вопрос о даче своего согласия председателю СК РФ Александру Бастрыкину на привлечение мирового судьи из Бийска Евгения Васюкова к уголовному делу об убийстве в качестве обвиняемого. Как сообщает «Банкфакс», преступление может быть связано с деятельностью Васюкова как юриста, а погибший мог быть представителем его клиента.

Согласно повестке заседания ВККС, Бастрыкин просит дать согласие на привлечение мирового судьи судебного участка № 3 Бийска Евгения Васюкова в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина все еще упоминается как судья, однако ушел в отставку он еще в 2011 году. При этом ВККС заявляет, что отставка судьи была прекращена, однако когда и как — неизвестно.

Предположительно, Васюков мог зарезать своего клиента. В последние годы он занимался частной юридической практикой как индивидуальный предприниматель. По информации источников, к нему за помощью обратился знакомый, а когда работа была выполнена, они решили вместе выпить. Итогом посиделок стала смерть клиента — Васюков якобы зарезал его ножом.