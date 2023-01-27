В отделы "ТРЦ" Европа уже завезли новые коллекции

27 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Европа"

Мировые дома моды уже презентовали новые коллекции зимне-весеннего сезона. А значит, шоурумы и бренды массмаркета активно обновляют ассортимент. Например, во всех отедлах ТРЦ "Европа" на витринах уже представлены новинки. Так, в Mozaika можно подобрать лёгкую трендовую шубку из искусственного меха, в "Гольфстриме" – шапку-бини и меховую панаму, в "Умном гардеробе" – актуальный трикотажный комплект.

Чтобы сделать ваш шопинг более полезным и целенаправленным, мы собрали для вас рекомендации от стилистов популярных шоурумов ТРЦ "Европа".

Присмотритесь к костюмам

"Не знаете, что выбрать? Остановитесь на костюмах. Их легко модернизировать для любого повода с помощью аксессуаров и дополнительных элементов", – советует стилист Krainova.shop.

Не бойтесь экспериментировать с рубашками, футболками и майками. В моде анималистичные принты и непривычные оттенки: "сливочного масла", огненно-красный, малиновый (Viva Magenta), приглушённый зелёный.

Фото: ТРЦ "Европа"

"В этом сезоне в тренде образы в спокойных графитовых или песочных тонах с ярким акцентом внутри. При выборе костюма обращайте внимание не только на фасон пиджака, но и брюк. Модницам особенно рекомендуем, с одной стороны, присмотреться к вечной классике – прямым брюкам, с другой – попробовать что-то свежее: палаццо или бананы. А если вы хотите выглядеть не просто стильно, но и интересно, то без деталей не обойтись. Нестандартные разрезы, шнуровки, эксперименты с ремнями – всё это может стать "фишкой" любого лука. Только не переборщите", – говорит стилист.

"Одежда должна быть носибельна"

Но не торопитесь закупаться костюмами на все случаи жизни. В гардероб стоит добавить и более разноплановые элементы одежды.

"Образы из экокожи, платья с воланами и интересным кружевом, кроп-топы и бра в бельевом стиле, лёгкие материалы – это не просто тренды с модных показов, а то, что реально можно интегрировать в повседневную жизнь. Одежда ведь в первую очередь должна быть носибельна. Например, соедините трендовый пиджак, трикотажный низ и высокие сапоги. Всё, образ с обложки готов. Хотите романтичный лук? Шёлковое платье, свитер и ботфорты в цвет. Главное, сохранять цветовую гамму и отдавать предпочтение монообразам", – рекомендует управляющая Mokko club в ТРЦ "Европа" Светлана Мищенко.

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