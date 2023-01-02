Белокуриха вошла в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов России

Средний чек на посуточную аренду на курортах России вырос на 24% — до 7 тысяч рублей за сутки

02 января 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: https://vk.com/club77697422

Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш и Кировск возглавили топ-10 самых популярных горнолыжных курортов России зимой 2022 года. В шорт-лист также вошла Белокуриха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Кроме того, к числу самых востребованных горнолыжных курортов этой зимы относятся Архыз, Домбай, Горный воздух (Южно-Сахалинск), Терскол (Эльбрус), Губаха и Хвалынск.

По данным «Суточно.ру», средний чек на посуточную аренду в целом на курортах России за год вырос на 24% и составил 7112 рублей. Дороже всего посуточная аренда жилья этой зимой из популярных направлений в Архызе — 7925 рублей за сутки (+5% за год). Кузбасский Шерегеш идёт на третьем месте — 6919 рублей (+24%). Белокуриха же с показателем 4149 рублей (+24%) замкнула топ-10 по динамике цен за год.

Аналитики отмечают, что спрос на горнолыжные курорты в этом году высокий. Если сравнивать с прошлой зимой, ненамного, но увеличилась средняя продолжительность аренды — до трёх суток.