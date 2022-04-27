Бессмертный полк и грандиозный фейерверк. Как отпразднуют День Победы в Барнауле в 2022 году

После двухлетнего перерыва по Барнаулу в День Победы вновь пройдёт Бессмертный полк, а мини-парады проведут под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. На площади Сахарова по-новому поставят сцену, а власти города обещают грандиозный фейерверк 9 мая 2022 года — он будет дольше и ярче обычного. Подробно о том, как в Барнауле проведут День Победы в этом году, читайте в нашем материале.

Как будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны в Барнауле? Тепло и душевно. В этом году во дворах домов, где живут ветераны, вновь пройдут мини-парады и будут выступать «фронтовые бригады» — артисты исполнят песни и танцы военных лет. Напомним, впервые такой формат поздравлений опробовали в 2020 году, когда из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия. И это понравилось всем. К тому же это удобно ветеранам, которые достигли преклонного возраста и им тяжело надолго выбираться из дома. Поэтому традицию решили продолжить и в этом году. «Мы приезжаем к ветеранам, а выходит весь двор. Люди всегда тепло приветствуют парад», — отметил Валерий Паршков, председатель комитета по культуре. На сегодняшний день в Барнауле осталось всего 73 ветерана Великой Отечественной войны, 75 жителей блокадного Ленинграда, 79 узников концлагерей и 1671 труженик тыла.

А военный парад в Барнауле будет? Да. Но начнутся торжественные мероприятия Дня Победы в Барнауле с возложения цветов на мемориале Славы. Произойдёт это в 9:00. С этого же времени в городе перекроют для движения транспорта проспект Социалистический. В 10 часов утра на площади Советов состоится построение войск барнаульского гарнизона — то самое мероприятие, которое барнаульцы называют парадом. «Несмотря на то, что некоторые воинские части участвуют в спецоперации, в построении, как заявлено на репетициях, будет полторы тысячи военных», — сообщил Валерий Паршков. После выступления воинских частей пройдёт Бессмертный полк, а затем состоится парад военной техники.

А Бессмертный полк в этом году будет? Будет. Но пока вопрос о том, во сколько начнётся шествие и по какому маршруту пойдёт, ещё решается. Информацию об этом предоставят позднее.

А что интересного будет на площади Сахарова? Здесь состоится традиционная и любимая барнаульцами выставка ретроавтомобилей. Военная техника после парада проследует на площадь Сахарова и к радости ребятни и их родителей останется на несколько часов. Можно будет посмотреть, потрогать и даже посидеть в кабинах. В 13 часов на площади Сахарова начнётся праздничный концерт, который продлится до 22:00. Участие в нём примут местные артисты и творческие коллективы. Всего в концерте задействуют порядка 1200 человек. «Выступления будут тематические. Мы постараемся отразить тему Великой Отечественной войны», — рассказал Валерий Паршков. По его словам, в этот раз было очень многих желающих выступить на концерте. И тем, кто немного опоздал и не попал в программу, предложили выступить в районах города. Кстати, в этом году на площади Сахарова изменится расположение сцены. Её повернут «лицом» к улице Молодёжной. Валерий Паршков сообщил, что это позволит расширить пространство площади для комфортного передвижения горожан. Кроме того, солнце, которое будет в зените с 13-15 часов дня, не будет светить в глаза зрителям.

А фейерверк-то будет? Будет. Гвоздь программы — фейерверк — прогремит в 22:00 на площади Сахарова с территории строительной площадки. По словам Валерия Паршкова, в этом году он будет особенным: организаторы пообещали сделать фейерверк более насыщенным и эффектным, чем в прошлые годы. Продлится он тоже дольше обычного — восемь минут.

С алкоголем на праздник в Барнауле не пустят? Верно, алкоголь под запретом. Специальные рамки установят в местах прохода на площадь Сахарова, пронести с собой любую жидкость будет нельзя. Купить лимонад, воду или другие напитки и сладости можно будет на самой площади — там организуют торговлю. «Вообще, в последние годы культура барнаульцев очень высокая, — отметил Валерий Паршков. — Курильщики стараются курить в специально отведённых местах, в алкогольном опьянении граждане на праздник не приходят».

Какие улицы будут перекрыты в Барнауле Поскольку практически все праздничные мероприятия будут проходить в центре города, то на время для транспорта будут закрыты часть Ленинского, Социалистического проспектов и некоторые примыкающие улицы. Пешеходной зоной сделают территорию, расположенную выше ул. Ползунова. Перекрывать улицы начнут уже 7 мая с 20:00. Полностью восстановить дорожное движение по центру города планируют 10 числа.