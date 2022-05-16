«Без штанов никто не остался». Как работают и живут сотрудники закрытых иностранных магазинов в Барнауле

Магазины иностранных брендов, объявившие о временном уходе из России после начала спецоперации на Украине, закрыты уже несколько месяцев. Некоторые не работают с марта, то есть практически три месяца. Всё это время сотрудники некоторых таких компаний сохраняют свои места и зарплаты, хотя бы частично. Несколько дней назад ИКЕА продлила период выплаты заработной платы почти 15 тысячам сотрудников в России на три месяца, то есть до августа. Остальные бренды пока таких заявлений официально не делали. Amic.ru выяснил, как в Барнауле живет в вынужденных отпусках персонал временно покинувших Россию масс-маркетов и хватает ли им зарплаты.

«Вернёмся, как только сможем»

Западные бренды начали уходить из России в начале марта — после обострения политического кризиса на Украине. 2 марта H&M приостановил продажи в нашей стране, за ним последовали и другие — Zara, Bershka, Adidas, Oysho и так далее. Чуть подольше держались бренды польского ретейлера LPP Group Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, но 29 марта об уходе с российского рынка объявили и они.

Большинство компаний заявили, что работать в России прекратили временно. В знак того, что собираются вернуться, сохранили рабочие места, а сотрудникам продолжают платить зарплату, пока те находятся в вынужденном отпуске. С одной стороны, люди рады, что есть и деньги, и возможность заниматься личными делами, а с другой — подвешенное состояние и неопределённость заставляют тревожиться.

Один из работников барнаульского H&M рассказал amic.ru, что с марта им платят «минимальную зарплату». Её точную сумму собеседник не назвал, но указал, что она небольшая. При этом увольняться люди не собираются: руководство даёт надежду, что магазины вскоре откроются. Администрация H&M объясняет им, что причина приостановки работы — не в политическом кризисе, а в обрушении логистических связей.

«Есть разговоры о том, что мы откроемся, как только сможем. Сейчас не работаем из-за проблем с логистикой. Они серьёзные. И если начнём принимать посетителей, то несколько месяцев у нас не будет новых коллекций вещей. Будут поставки только тех моделей, которые уже лежат на полках», — рассказал собеседник amic.ru.

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Впрочем, кое-какую работу им всё же приходится выполнять: например, проходят «планёрки» с начальством по телефону или по интернету — как правило, из дома. Но и в торговые точки работники иногда тоже ездят — провести инкассацию, проверить сохранность вещей, упаковать их. Проводит руководство для сотрудников и тренинги — чтобы те сохранили навыки работы. В ближайшее время им пообещали провести ещё и онлайн-тренинги.

Несмотря на то, что заработную плату хотелось бы получать побольше, по словам собеседника, люди из H&M не увольняются — боятся не найти работу и остаться даже без этих денег.

Временно закрытый магазин в Барнауле / Екатерина Смолихина

Без штанов не сидят

Сотрудники магазинов Adidas в Барнауле получают полную зарплату — как если бы они работали полный рабочий день, сообщила amic.ru продавец Анна. И это радует. При этом их не заставляют ездить в торговые точки, как персонал H&M. Рабочие моменты они обсуждают онлайн или по телефону. А вот тренинги для них тоже проходят.

Когда Adidas вновь откроется в России, информации нет никакой, однако, рассказывает один из сотрудников, им дали понять, что «магазины закрылись точно не навсегда». В Барнауле пока из Adidas увольнений нет, но руководство опасается, что сотрудники могут сделать это, ведь сейчас по поводу дальнейшей работы сети ничего неизвестно, отмечает собеседник.

«Время сейчас непростое, и сам работник уже будет решать, ждать открытия магазинов или нет. Лично я буду ждать, уходить никуда не хочу. Слишком уж нравится компания и руководство», — поделился один из работников магазина.

В Sinsay в первые недели после закрытия отправили в отпуска всех сотрудников, которые не успели их отгулять ранее. Но после окончания отпуска люди вернулись и заявлений об уходе не писали, рассказывает продавец-консультант магазина. По её словам, и сейчас персонал особо не задумывается над тем, чтобы искать другую работу. По крайней мере, об этом открыто никто не говорит. При этом работники магазинов сети «сидят на окладах» и не слышат новостей о возможном открытии точек. Сумму «оклада» девушка назвать отказалась. Работают в «полную силу» в Sinsay только администраторы, которые ведут документооборот и отчётность.

Временно закрытый Sinsay в Барнауле / Екатерина Смолихина

«Никого по зарплатам не обижают, и без штанов никто не остался», — заверил amic.ru Михаил, сотрудник Bershka. Работа есть, но её немного — приходится проверять состояние магазинов и оставшихся вещей. Об увольнениях пока нет речи ни со стороны работодателя, ни со стороны сотрудников. По словам собеседника, никто из его коллег не жалуется на своё положение, ведь деньги они получают, и на улицу никого не отправляют. Информации, когда откроется Bershka, нет никакой, но люди надеются на лучшее и верят, что в ближайшем будущем всё заработает. Пусть и без новых коллекций — главное, не закрыться совсем.

28 апреля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Всероссийском муниципальном форуме в Москве сообщил, что после приостановки деятельности 600 000 сотрудников из крупных зарубежных компаний ушли в простой или оказались под риском увольнения.

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Ранее сообщалось, что российские власти придумали, как избежать резкого роста безработицы, если зарубежные компании всё-таки начнут увольнять российских сотрудников. Минэкономразвития разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. Речь идёт о внешнем управлении компаний.

Если зарубежный собственник решит возобновить деятельность предприятия или продать свою долю в бизнесе, то в течение пяти дней сможет отказаться от внешнего управления. В ином случае суд на три месяца назначит временную администрацию, а после организация будет продана тому, кто обязуется сохранить не менее двух третей коллектива и не менее года продолжать деятельность.

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