«Без скандалов не обошлось». Губернатор Томенко рассказал о поддержке мобилизованных из Алтайского края

Мобилизованные из Алтайского края, которые находятся в Омске, Алейске и на Тоцком полигоне Оренбургской области, не остаются без поддержки региональных властей. С мобилизованными работают краевые рабочие группы, регион отправляет и будет отправлять им материально-техническую помощь. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на прямой линии с населением 2 декабря.

Как край помогает мобилизованным?

По словам губернатора, власть поддерживает солдат выплатами, край работает над материально-техническим обеспечением мобилизованных по заявкам командования.

«И в Омске, и в Алейске, и в Тоцком были рабочие группы, чтобы наладить контакт с командованием на местах и с мобилизованными. Где-то у кого-то остались нерешённые вопросы социального или финансового характера. Не все системы были готовы, чтобы всё мягко провести. Но в течение короткого времени мы на системную работу перевели управление этим процессом и организованно все мероприятия проводили. В тех непростых условиях, в которых мы оказались на первом этапе, всё равно без сбоев и скандалов не обошлось, потребовалось вмешиваться и краевой комиссии, которую я возглавляю, и органам прокуратуры, потребовалась и поддержка общественников, и озвучивание некоторых вопросов», — отметил Томенко.

В конце ноября Виктор Томенко съездил на Тоцкий полигон Оренбургской области. Он отметил, что военнослужащие там проходят стрельбы, тактические и теоретические занятия. От посещения Тоцкого района у губернатора остались позитивные впечатления.

«Состоялся разговор с офицерским составом — теми, кто командует всем нашим соединением. Договорились, что есть требования, которые надо удовлетворить, и там, где мобилизованные готовятся, и там, куда они приедут на СВО. Помощь уже оказывается, первые поставки состоялись, идёт поддержка по всем направлениям. Распоряжения мною уже даны, идут закупки материально-технических ресурсов, которые нужны, а нужно разное — от бензопил, сварочных аппаратов и электротехники до уже каких-то элементов обмундирования, спецснаряжения и спецтехники — это всё мы будем делать», — пояснил Томенко.

Томенко заверил, что тема СВО и поддержки солдат и их семей находится на особом контроле губернатора и правительства и занимает большую часть их рабочего времени. Региональные власти Омска и Оренбурга также постоянно находятся в контакте с алтайскими коллегами и «откликаются на все просьбы хорошо», подчёркивает Томенко.

Когда мобилизованные отправятся в зону СВО?

Глава региона рассказал, что мобилизация в Алтайском крае проходила в два этапа. В конце сентября часть мобилизованных отправили в Омск и Алейск, а в конце октября вторая волна призывников уехала на Тоцкий полигон Оренбургской области. По словам Виктора Томенко, часть тех, кто готовился в Омске и Алейске, уже «выдвинулись в сторону Донбасса». Вторая волна пока находится в местах дислокации и будут готовиться до середины декабря. Потом, отмечает губернатор, будет понятно, отправят ли их в зону СВО или будут ещё готовить на полигоне.

Как помогают семьям мобилизованных?

Семьям мобилизованных помогают власти. Дети призванных могут бесплатно ходить в детский сад, в школах их обеспечивают бесплатным питанием. Помогают семьям как по заявкам, так и по своей инициативе. Помощь оказывают общественные организации, объединения волонтёров, политические партии и так далее. Губернатор подчеркнул, что власти будут делать всё, чтобы солдаты чувствовали, что дома «всё спокойно и их ждёт уважение, благодарность и любовь близких».