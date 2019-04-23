Бежал ли Гитлер в Аргентину: ФБР рассекретило документы этой версии

Федеральное бюро расследований рассекретило документы, связанные с версией о побеге лидера нацистов Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году, передает РИА "Новости".

Отмечается, что один из сотрудников ФБР сообщил в головной офис Бюро о поступлении такой информации. Согласно данной версии, Гитлер на подводной лодке добрался до Аргентины, где шесть высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище, которым стало ранчо в южной части Анд.

Эти сведения были переданы директору ФБР Эдгару Гуверу. Впрочем, руководство Бюро посчитало эту информацию "неполной" и заключило, что продолжать усилия по поиску Адольфа Гитлера невозможно.

Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. По официальной версии, Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.