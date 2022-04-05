Беженцев с Украины и из Донбасса разместят в алтайских гостиницах и санаториях

В список вошли восемь организаций

5 апреля 2022, 14:45, Никита Черников

В Алтайском крае беженцев с Украины и из Донбасса расселят в санатории и гостиницы, следует из распоряжения, которое опубликовано на сайте правительства региона.

В список вошли восемь организаций:

  • • санаторий-профилакторий «Станкостроитель»;

  • • санаторий «Барнаульский»;

  • • санаторий «Обь»;

  • • гостиница «Колос»;

  • • оздоровительно-образовательный центр «Кристалл» в Первомайском районе;

  • • санаторий «Сосновый бор» в Первомайском районе;

  • • Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

  • • Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое.

Перевозкой людей займётся краевой Минтранс, социально-бытовое устройство переселенцев возложено на региональное Минсоцзащиты, а за экстренную помощь беженцам отвечает Минздрав. Помимо этого, Минобрнауки обеспечит обучение детей, а Управление по труду решит вопросы трудоустройства граждан.

Перебравшиеся в Бийск беженцы из Донбасса выбирают работу в Белокурихе

Перебравшиеся в Бийск беженцы из Донбасса выбирают работу в Белокурихе

Комментарии
    Новости партнеров