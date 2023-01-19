Биографию алтайского героя трёх войн планируют изучать на уроках истории

Алябьев имел 10 документально подтверждённых георгиевских наград

19 января 2023, 07:45, ИА Амител

В школах Алтайского края планируют начать изучать биографию нашего земляка Александра Алябьева – участника Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн, сообщают "Вести Алтай".

"Как установили краеведы, он единственный в России имел на счету 10 документально подтверждённых георгиевских наград", – говорится в телесюжете.

Накануне эксперты попросили включить биографию Алябьева в уроки истории в школах региона и теперь вместе с институтом развития образования готовят курс.