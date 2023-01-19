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Биографию алтайского героя трёх войн планируют изучать на уроках истории

Алябьев имел 10 документально подтверждённых георгиевских наград

19 января 2023, 07:45, ИА Амител

В школах Алтайского края планируют начать изучать биографию нашего земляка Александра Алябьева – участника Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн, сообщают "Вести Алтай".

"Как установили краеведы, он единственный в России имел на счету 10 документально подтверждённых георгиевских наград", – говорится в телесюжете.

Накануне эксперты попросили включить биографию Алябьева в уроки истории в школах региона и теперь вместе с институтом развития образования готовят курс.

 

Комментарии 18

  • Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн --- а в гражданской он за кого был?
    19 января, Гость   Ответить
  • Раньше награды тоже давали по блату и за откаты?
    19 января, Гость   Ответить
  • Уважаемый АМИК, расскажите о Герое.
    19 января, Гость   Ответить
  • Раньше награды тоже--------- увези тебя в африку, ты и там дебилом останешься даже на фоне негров необразованных...
    19 января, Гость   Ответить
  • Нашел, в гражданскую против коммунистов воевал, в армии адмирала Колчака
    19 января, Гость   Ответить
  • увези тебя в африку, ты и там дебилом останешься даже на фоне негров необразованных... ***** Вот интересно, почему как "патриот", так обязательно дьявольская, просто звериная ненависть ко всем вокруг, желание оскорбить и унизить?
    19 января, Гость   Ответить
  • Может первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова сможет рассказать о подвигах своего земляка в гражданскую войну в армии Колчака
    19 января, Гость   Ответить
  • просто звериная ненависть ко всем вокруг, желание оскорбить и унизить?------- назвать дебила дебилом это констатация факта, а не оскорбление. а упоминание в любом месте про откаты это и есть первый признак дебила. смирись и живи с этим
    19 января, Гость   Ответить
  • назвать дебила дебилом это констатация факта, а не оскорбление. ------- Забавно! А почему"дебил" пишет горазде грамотнее вас?
    19 января, Гость   Ответить
  • Забавно! А почему"дебил" пишет горазде грамотнее вас?------ а почему вы дебила закавычили? а урок грамотного письма я могу дать любому, но задорого. а ради дебилов изгаляться? зачем?
    19 января, Гость   Ответить
  • дополню. если дебил в слове пиво сделает 4 ошибки, то он больше не будет дебилом. он будет олигофреном.
    19 января, Гость   Ответить
  • назвать дебила дебилом это констатация факта, а не оскорбление+++++ +100500. Привыкли эти "общечеловеки" к обтекаемым формулировкам. Не негр, а афрокто-то, не сидор, а гей. Но нет, они сидоры и негры!
    19 января, Гость   Ответить
  • В 1938 году коммунисты его расстреляли. Может не надо детям про это знать?
    19 января, Гость   Ответить
  • Ну воевал сто лет назад. А толку-то от его "геройства"? Нашу безопасность и независимость до сих пор обеспечивает то, что создано при коммунистах, а не при царском режиме.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, изрекший "Нашу безопасность и независимость до сих пор обеспечивает то, что создано при коммунистах, а не при царском режиме" - надеюсь, ты не предлагаешь всерьез нашим парням воевать с винтовками Мосина и "еропланами"?)))
    19 января, Гость   Ответить
  • надеюсь, ты не предлагаешь всерьез нашим парням воевать с винтовками Мосина и "еропланами"?))) ------ Это о чём и к чему?
    19 января, Гость   Ответить
  • Если он воевал в белой армии колчака,которые на теле коммунистов вырезали звёзды,тогда правильно его в 38-ом хлопнули.
    19 января, Гость   Ответить
  • Истинный русский герой защищавший Россию и народ от японцев германцев и сионистов мирового кагала и их холуев
    19 января, Гость   Ответить
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