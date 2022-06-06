Биологи предупредили о том, что комаров в Алтайском крае не будет. Их «сдуло» ветром

Биологи предупредили жителей Алтайского края о том, что в этом сезоне обилия комаров ждать не стоит. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Доктор биологических наук Людмила Комарова пояснила, что в момент, когда комары должны были размножаться, в Алтайском крае наблюдался сильный порывистый ветер.

«Это плохо летающие насекомые, их сносило и возможности для оплодотворения самок и вообще нахождения этих особей в данных локациях стало невозможным», — сказала специалист.

При этом радоваться любителям отдыха на природе не стоит, поскольку вместо комаров в пищевой цепи могут появиться другие насекомые. Например слепни или малярийные комары, которые переносят заболевания.