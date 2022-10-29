Бийчане боятся огромной стаи собак, которая разгуливает по городу

Жители Бийска обеспокоены проблемой бродячих собак на улицах города. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Одна из местных жительниц заметила стаю из 13 собак. К счастью, животные прошли мимо. По улице Горно-Алтайской ходят три собаки, а на улице Угольной бродячий пёс напал на ребёнка.

Люди обратились за помощью в городскую администрацию, но оказалось, что все животные уже привиты и стерилизованы.

В городе работает всего один приют, который неспособен принять всех бродячих животных.

Зоозащитники уверены, что горожане сами усугубляют ситуацию, подкармливая их и приучения к определённым территориям, где они сбиваются в стаи.