Бийчане пожаловались на опасных дрифтеров

Жители Бийска пожаловались на дрифтеров, которые представляют опасность для окружающих. Об этом сообщает «Толк».

По словам горожан, гонщики постоянно собираются у ТЦ «Ривьера» или около вокзала, чтобы устраивать заезды.

При этом нередко любители быстрой езды теряют управление и вылетают на проезжую часть, где рискуют столкнуться с проезжающими мимо машинами.

Горожане обратились к сотрудникам ГИБДД с просьбой разобраться в этой проблеме.

В социальных сетях пользователи предложили построить специальный трек, на котором любители дрифта смогут ездить и не представлять опасности для окружающих.