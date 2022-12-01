Бийчане пожаловались на опасных дрифтеров
В комментариях под постом пользователи предложили администрации города сделать трек для любителей погонять
1 декабря 2022, 17:04, Илья Звягинцев
Жители Бийска пожаловались на дрифтеров, которые представляют опасность для окружающих. Об этом сообщает «Толк».
По словам горожан, гонщики постоянно собираются у ТЦ «Ривьера» или около вокзала, чтобы устраивать заезды.
При этом нередко любители быстрой езды теряют управление и вылетают на проезжую часть, где рискуют столкнуться с проезжающими мимо машинами.
Горожане обратились к сотрудникам ГИБДД с просьбой разобраться в этой проблеме.
В социальных сетях пользователи предложили построить специальный трек, на котором любители дрифта смогут ездить и не представлять опасности для окружающих.
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