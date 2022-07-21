Бийский садовод выращивает манго и маракуйю и скрещивает тыкву с арбузом

Бийский садовод и винодел Валерий Зотов рассказал изданию «Наш Бийск», как превратил 10 соток в экспериментальную площадку.

Сейчас Валерий Николаевич с одного дерева получает по пять-шесть сортов яблок, груш, слив.

«Прививка — самый простой способ получить тот сорт фруктов, который тебе понравился. По весне или осени прошу необходимый черенок и — вперед! Это увлекательнейшее занятие! Получаю то, что по вкусу. Более того, прививки дают свой результат и на овощных культурах. Вот видите, какие получаются гибриды от „союза“ лагинарной тыквы и арбуза. Это по силам даже новичкам», — отметил садовод.

Экзотики на участке с лихвой. Есть плодоносящий инжир, фундук, теплолюбивые абрикосы с персиками, подрастают манго, маракуйя и питахайя.

Экспериментатор пояснил, что даже южные культуры проще вырастить из семечка, а не из приобретенного саженца.

«Так у меня получилось с персиком. Выросло деревце, а плоды не успевают поспеть в условиях нашего лета. Попробовал косточки ранних абрикосов и персиков. Получилось! Уже наслаждаемся своим урожаем», — подчеркнул бийчанин.