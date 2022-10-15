Бийское оборонное предприятие продаёт гостиницу с рестораном за 89 млн рублей

В Бийске гостиничный комплекс «Восток» продают за 87,8 млн рублей. Согласно объявлению на сайте «Авито», объект состоит из трёх нежилых помещений, которые находятся на одном земельном участке.

На территории расположены гостиница «Восток», которая вмещает 70 номеров и пятикомнатные апартаменты, и ресторан «Север» с двумя залами на 140 мест. Также на участке имеется молодёжное кафе-бар на 50 мест, буфет и летняя терраса с фонтаном. Для гостей обустроена парковка.

Владеет объектом федеральный научно-производственный центр «Алтай». Рядом также находится лесной массив, спорткомплекс «Заря» и река.