Самым результативным у барнаульцев стал Максим Григорьев — в его активе 20 очков

22 декабря 2022, 21:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК «Барнаул» на домашней площадке проиграл «сибирское дерби» «Новосибирску». Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги состоялся сегодня, 22 декабря, в спорткомплексе «Победа» и завершился поражением команды Олега Тена с результатом 74:89 (21:24, 17:16, 16:24, 20:25).

Самым результативным у барнаульцев стал Максим Григорьев. В его активе 20 очков.

Следующий матч «Барнаул» вновь проведёт на своей площадке 27 декабря. В 1/8 финала Кубка России команда Олега Тена встретится с московской «Руной». Очередная игра чемпионата Суперлиги предстоит барнаульцам уже в 2023 году. 8 января алтайские баскетболисты вновь дома встретятся с подмосковными «Химками».