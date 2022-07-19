Боимся выпускать детей из дома. Жители Алтайского края пожаловались на то, что их «травят с неба»

Жители нескольких сел из Алтайского края пожаловались на то, что их «травят с неба». Пост с жалобами опубликовали в сообществе «Вкурсе22».

«Вторую неделю летает вот этот аппарат утром и вечером над полями рядом с п. Королёвский и с. Вылково Тюменцевского района, распыляет какую то фигню», — подписали авторы видеоролик, на котором заснят пролетающий над полем самолет.

По словам местных жителей, до этого по полям ездили «тракторы-травилки», после которых на улицы населенных пунктов невозможно было выйти.

Люди уверяют, что после использования химикатов им нечем дышать, начинается кашель, а кожу «обдает химикатами». Сельчане боятся выпускать на улицу детей, чтобы не навредить их здоровью.

Напомним, что в разгар пандемии в Алтайском крае стало появляться все больше последователей движения «химтрейлов» — людей, убежденных в том, что с самолета на них распыляют опасные химикаты и вирусы.

О том, кто такие химтрейлы и какие доводы они приводят в пользу своей теории — в нашем материале.