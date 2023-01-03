Более 100 человек обратились в больницы Алтайского края в начале 2023 года
По словам врачей, чаще всего люди обращаются с различными травмами, среди которых переломы и вывихи
03 января 2023, 10:46, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Алтайские врачи встретили Новый год спокойно. Об этом сообщают «Вести Алтай».
По словам медиков, в первые дни 2023 года в больницы региона обратились чуть более 100 человек. Это не больше, чем обычно.
Чаще всего люди обращаются с различными травмами, среди которых переломы и вывихи, а несколько человек попали в больницу с алкогольным отравлением.
При этом врачи отмечают, что первые дни января — только начало. Во время каникул люди часто катаются на горках, а нарушение техники безопасности и алкогольное опьянение приводят к получению травм.
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