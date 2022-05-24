Более 100 тысяч барнаульцев остались без горячей воды 24 мая
Отключение воды в контуре ТЭЦ-3 продлится девять дней
24 мая 2022, 09:52, Илья Звягинцев
С 24 мая по 1 июня в Барнауле будут проводить гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3. Об этом сообщили в телеграм-канале СГК.
Девять дней специалисты будут искать повреждения на магистральной теплосети.
Под отключение попадают улицы Гущина, Северо-Западная, Попова, Северный Власихинский проезд и Транзитная. Всего подача ресурса ограничена более чем для 100 тысяч жителей города.
Территория, которая попадает под отключение горячей воды, обозначена на интерактивной карте фиолетовым цветом.
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