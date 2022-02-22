Более 11 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Алтайском крае в 2022 году

Глава отдела общего образования Минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина в ходе пресс-конференции рассказала о том, как будет проходить ЕГЭ в 2022 году. Как она рассказала в ходе пресс-конференции 22 февраля, в 2022 году на сдачу экзамена зарегистрирован 11 301 человек, среди которых 513 — выпускники прошлых лет.

Основными предметами для сдачи ЕГЭ по-прежнему остаются русский язык и математика. Любую другую дисциплину можно выбрать и сдать дополнительно, если она необходима при поступлении — в этом году самыми популярными стали обществознание, информатика и профильная математика.

При этом Полосина отметила, что ношение масок остаётся обязательным только для организаторов ЕГЭ, тогда как участники могут воспользоваться ими по желанию, в зависимости от своего самочувствия в них. Но социальную дистанцию всё же придётся соблюдать всем.

Досрочная сдача начнётся уже через месяц — 21 марта. В этот день экзамены сдадут 30 человек. Их проведут на базе барнаульских гимназий № 80 и 123. Основной период для сдачи будет летом во время резервных дней. Место проведения ЕГЭ для выпускников прошлых лет объявят позже, но, скорее всего, это будут образовательные организации, которые расположены рядом с местом жительства сдающих.