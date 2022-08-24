Более 200 объектов обследуют дорожная лаборатория в Алтайском крае в 2022 году

Специальные лаборатории начали обследовать дороги, которые отремонтировали в 2022 году в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, речь идёт об участках, обновляемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 24 августа специалисты лаборатории «Алтайавтодора» во главе с начальником Романом Ранневым оценили дорожное полотно на подъезде к селу Санниково, а также провели отбор проб из асфальтобетонного покрытия, чтобы проверить его характеристики.

«Контроль качества производится в несколько этапов, сначала мы выезжаем на карьер и отбираем пробы материалов, которые подрядчики используют в течение строительного сезона, в дальнейшем мы проверяем каждый из слоёв уже уложенного материала на объекте, заключительным испытанием становится выезд передвижной лаборатории, оснащённой необходимым оборудованием, которое фиксирует уровень ровности покрытия. Лишь после положительного прохождения всех этих испытаний объект может быть принят в эксплуатацию», — рассказал Роман Раннев.

На подъезде к селу Санниково в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Северо-Восточное ДСУ выполняет ремонт на участке протяжённостью более трёх километров, также будут обустроены тротуары, освещение, установлены шесть автобусных остановок, знаки дорожного движения, светофор, разметка и подъезды к домам жителей. Стоимость работ составляет более 90 млн рублей, завершить мероприятия планируется в сентябре.

Отметим, что в 2022 году в Алтайском крае обновят более 800 километров дорог. Из них порядка 500 километров — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Барнауле в этом году на дорожно-благоустроительные работы выделили около 2,8 миллиарда рублей. Приводить в порядок городские магистрали будут с помощью нескольких проектов. Так, например, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице отремонтируют 18 участков общей протяжённостью 24,44 км. На эти цели из различных источников бюджета направили 1,072 миллиарда рублей.