Более 200 тысяч человек заразились COVID-19 в Алтайском крае

4246 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших превысило 200 тысяч и составляет 200 075 человек.

Выздоровели 136 234 человека (+7837). Умерли 9197 человек (+22, все от коронавируса).

По состоянию на 18 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2744 человека.

Количество тяжелобольных — 460, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 168.

