Более 200 тысяч человек заразились COVID-19 в Алтайском крае
За минувшие сутки в регионе подтвердили ещё 4246 новых случаев инфекции
18 февраля 2022, 10:41
4246 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших превысило 200 тысяч и составляет 200 075 человек.
Выздоровели 136 234 человека (+7837). Умерли 9197 человек (+22, все от коронавируса).
По состоянию на 18 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2744 человека.
Количество тяжелобольных — 460, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 168.
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