Более 280 тысяч водителей лишились прав за пьяную езду в России за 2021 год
Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 547,9 тысячи фактов управления автомобилем в нетрезвом виде или отказов от освидетельствования
Почти 284 тысячи водителей в России лишились прав на управление транспортным средством из-за езды в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.
Всего за год сотрудники Госавтоинспекции пресекли 547,9 тысячи фактов управления транспортом водителями, которые находились в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
«Из этих фактов 66,3 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции (ст. 264.1 УК РФ). «За управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 и 3 ст. 12.8 КоАП) пресечено 304,8 тыс. правонарушений, из них 19,7 тыс. в состоянии наркотического опьянения», — добавили представители ведомства.
Ранее сообщалось, что водители такси попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем другие автолюбители.