Более 3,6 тысячи человек искупались в купелях на Крещение в Барнауле

Результат не превзошёл показатели 2022 года — тогда в проруби окунулось на 1 тысячу человек больше

20 января 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В традиционных крещенских купаниях в Барнауле приняли участие более 3,6 тысячи человек. Как сообщает пресс-центр мэрии, в купели крещенского городка у набережной Оби в воду окунулись 618 барнаульцев, на озере Пионерском в посёлке Борзовая Заимка – чуть больше трёх тысяч жителей.

Отмечается, что результат не превзошёл показатели 2022 года – тогда в проруби искупались на тысячу человек больше. Вместе с тем праздник Крещения в Барнауле прошёл без происшествий, в штатном режиме.

Безопасность жителей краевой столицы обеспечивали спасатели городского аварийно-спасательного формирования, УГОЧС и ПБ Алтайского края, сотрудники полиции, Барнаульского инспекторского отделения ГИМС, народные дружинники и волонтёры. На месте омовений находились медицинские работники, чтобы при необходимости оказать помощь барнаульцам. Около мест купания можно было согреться чаем и кофе, работали кабинки для переодевания и бани.