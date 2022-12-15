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Более 70 беженцев вернулись на Украину из Алтайского края

Всего в регион с Украины приехали 277 человек, однако остаться в Алтайском крае решили 206 из них

15 декабря 2022, 14:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр соцзащиты края Наталья Оськина выступила перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания и рассказала о ситуации с беженцами с Украины.

По её словам, 277 человек, которые вынужденно покинули зону проведения спецоперации, приехали в Алтайский край. При этом только 206 из них решили остаться на территории региона.

71 человек вернулся на Украину.

Оськина добавила, что из Херсонской области в регион прибыли ещё девять человек, а позднее ожидается прибытие ещё 17 человек.

Всем прибывшим оказывают помощь с получением документов, оформлением детей в сады и школы, а также с трудоустройством.

Комментарии 17

  • О как... у нас видимо жить хуже, чем на Украине.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • О, там уже лучше чем в Алтайском крае?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что им тут не так ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что им тут не так ?////////////// у Оськиной надо спросить. Соцзащита местным субсидии ЖКХ не может толком назначить и выплатить, а что уж говорить о приехавших? Думаю, что к ним так же, как и к нам отношение.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И воробьи, и беженцы уезжают.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Выходит, жить под обстрелами и бомбёжками лучше, чем в мирном крае
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо этому дому, пойдём к другому
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, получили пособия и назад!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Так уехали они на Украину, или все таки в новые Российские регионы?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Найдут лучше места, удачи им
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Климат то айс..не каждому по душе ..
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Выходит, жить под обстрелами и бомбёжками лучше, чем в мирном крае --- Как так может быть?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Выходит, жить под обстрелами и бомбёжками лучше, чем в мирном крае --- Как так может быть? Может, если это Барнаул. Забытое богом и властью место
    16 декабря, Гость   Ответить
  • это Барнаул. Забытое богом и властью место___ Они не только с Барнаула уезжают.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Конечно, Оськиной не стыдно - "Беженцам" почести, а своим малоимущим 200 ре - материальная помощь. А можно было наоборот?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не пойму, вроде Президент просил показать им преимущества жизни в России, они их не увидели что ли? )))
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Причиняя добро - не забудьте увернуться от пинка благодарности!
    16 декабря, Гость   Ответить
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