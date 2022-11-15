Более ста собак могут выгнать из приюта в Барнауле из-за иска прокуратуры

Более ста собак могут выгнать из барнаульского приюта, деятельность которого прокуратура требует признать незаконной. Как рассказал депутат Барнаульской городской Думы Юрий Красильников, 21 ноября в Индустриальном районном суде Барнаула пройдёт заседание по иску прокурора к пенсионерке Чигодаевой — в посёлке Лесном на своём участке площадью 6 соток она содержит собак, которые мешают соседям «лаем и зловонием».

«Прокурор в исковом заявлении оценивает количество животных „более 15 голов“, по словам волонтёров, помогающих сельчанке, собак (вместе со щенками) — около 140. Если суд примет решение признать деятельность незаконной и запретить Чигодаевой содержать приют, то что? Их всех убить? Их всех отпустить? Сделать „подарок“ официальному приюту „Ласка“, который получает за это бюджетные деньги?» — заявил Красильников.

Сейчас сочувствующие пенсионерке люди ищут адвоката, который помог бы затянуть процесс, чтобы помочь найти новых «владельцев» для животных.