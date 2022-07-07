Больше 300 детей не смогли попасть в школы по прописке в Барнауле

В Барнауле 325 детей не смогли попасть в школу по прописке. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Больше всего жалоб поступило от семей, закреплённых за школой № 136 — 118 детей не смогли попасть в число первоклашек.

Изначально образовательное учреждение строилось на 550 человек, но сейчас в нём учатся в три раза больше учеников. Парты здесь стоят в бывшей игровой комнате, комнате продлёнки и учительской.

Отмечается, что это одна из самых переполненных школ Барнаула. В этом году набрали 210 первоклассников. Половина из них — льготники, в основном те, чьи братья и сёстры уже учатся здесь.

По прописке в неё смогли попасть только 100 человек.

В комитете по образованию отметили, что в самом проблемном — Индустриальном районе свободными в школах остаются 800 мест.

Новое учебное заведение построят лишь через два года.