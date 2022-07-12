Больше 70 многоквартирных домов в Барнауле останутся без горячей воды 12 июля
Ограничение продлится 12 часов
12 июля 2022, 08:50, Никита Черников
12 июля у части жителей Барнаула отключат горячую воду, сообщили в СГК.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00 для 73 многоквартирных домов, трех школ и трех больниц, расположенных по улицам Петра Сухова, Западной 1-й, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко и в проезде Транспортном.
«В это время специалисты демонтируют глушки в тепловой камере и смонтируют обводную линию трубопровода. Это необходимо для подачи горячей воды жителям на время ремонта», — говорится в сообщении.
С полным списком адресов можно ознакомиться в документе ниже.
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