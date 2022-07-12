Больше 70 многоквартирных домов в Барнауле останутся без горячей воды 12 июля

12 июля у части жителей Барнаула отключат горячую воду, сообщили в СГК.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00 для 73 многоквартирных домов, трех школ и трех больниц, расположенных по улицам Петра Сухова, Западной 1-й, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко и в проезде Транспортном.

«В это время специалисты демонтируют глушки в тепловой камере и смонтируют обводную линию трубопровода. Это необходимо для подачи горячей воды жителям на время ремонта», — говорится в сообщении.

С полным списком адресов можно ознакомиться в документе ниже.