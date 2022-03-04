Больше миллиарда рублей потратят на ремонт дороги до «Бирюзовой Катуни»

«Алтайавтодор» объявил о начале аукциона на проведение реконструкции участка трассы Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь». Об этом сообщает «Интерфакс».

Начальная цена контракта составляет более 1,1 млрд рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обновить 10 километров дороги в Алтайском районе.

«Согласно проектно-сметной документации, подрядчик, в частности, заменит асфальтобетонное покрытие, искусственные сооружения, установит новые дорожные знаки, барьерные ограждения», — сказано в сообщении.

Заявки будут принимать до 18 марта, а итоги аукциона подведут 23 марта.

Дорога, которая объединяет Белокуриху и «Бирюзовую Катунь», является значимой для развития туризма в регионе.