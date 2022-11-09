Больше соли и очистка «выделенок». Как будут убирать снег в Барнауле этой зимой

Барнаульские дорожники зимой 2022 года обещают уделить особое внимание очистке дорог с выделенными полосами и участков объезда путепровода на Новом рынке со спусками и подъёмами. Чтобы успевать вовремя убирать снег, в городе создадут пять бригад. Об этом amic.ru рассказали в мэрии краевой столицы.

Хватит ли техники и работников?

Заниматься уборкой снега на улицах Барнаула в этом году будет МБУ «Автодорстрой». В наличии у него есть 248 единиц техники, в 2021-2022 годах организация закупила 26 новых машин, что позволило обновить парк.

При этом в мэрии признают дефицит кадров в «Автодорстрое», но отмечают, что он восполняется привлечённой техникой. Сейчас в «Автодорстрое» занято только 65% рабочих мест. В зависимости от погодных условий и объёма работ в зимней уборке задействуют 100-120 дворников «Автодорстроя». Зимой рабочие будут трудиться круглосуточно.

Будут ли какие-то ограничения для водителей?

Да, будут. Для повышения безопасности движения и пропускной способности на 20 участках магистралей на постоянной основе ограничат остановку и стоянку машин. Четыре таких участка находятся на выделенных полосах. Точное расположение мест с запретом на парковку и стоянку в мэрии не сообщили.

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

Чем будут обрабатывать дороги?

«Автодор» уже заготовил на зиму несколько видов реагентов для содержания дорог. Большую часть магистралей будут обрабатывать песко-соляной смесью с 15% содержанием соли. Объём заготовок — 46,5 тысячи тонн, что находится на уровне средней потребности прошлых лет.

На центральных улицах концентрацию соли в песко-соляной смеси увеличат до 20%, так как там наблюдается самый плотный автомобильный трафик в городе. Для самых проблемных участков объезда путепровода со спусками и подъёмами речной песок в смеси заменят на песок из отсева дробления горных пород. В администрации отметили, что он имеет больший модуль крупности, улучшит сцепные качества и увеличит механическое воздействие смеси на проезжую часть.

Напомним, что по всему Алтайскому краю «Алтайавтодор» открыл сезон уборки дорог от снега в октябре. Краевые дороги будут убирать 963 единицы техники, заготовлено порядка 41,3 тысячи тонн противогололёдных материалов (среди них — песко-соляная смесь, песок, техническая соль и шлак). На опасных участках построены снегозадерживающие заборы общей протяжённостью 23 км. В снегопады рабочие будут расчищать региональные дороги круглосуточно.

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