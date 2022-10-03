Большинство жителей Барнаула поддержали введение кредитной амнистии для участников СВО

Большинство жителей Барнаула поддержали идею ввести кредитную амнистию для участников СВО. Об этом сообщает портал Superjob.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что для участников СВО нужно ввести именно кредитную амнистию, а не кредитные каникулы, которые ранее анонсировал Центробанк.

«Большинство жителей Барнаула одобряет это предложение: 66% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы», — сказано в сообщении.

Противники данного предложения объяснили свою позицию тем, что участники СВО будут получать зарплату, а значит, смогут оплачивать свои кредиты.

Отмечается, что тех, кто поддерживает введение кредитной амнистии, больше среди мужчин.

Также сообщается, что 83% респондентов, поддержавших кредитную амнистию, сами брали займы в последние полгода.