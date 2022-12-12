Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до Нового года не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

«Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок», — отметил Песков.

Как ранее сообщал представитель Кремля, дата традиционной большой пресс-конференции Путина будет определена после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию. Песков пообещал ориентировать по дате этого мероприятия.

Напомним, что большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года. В прошлом году Путин провел ее 23 декабря в очном формате.