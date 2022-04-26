«Братство» кольца. Когда перекроют движение по проспекту Ленина и как будет ходить транспорт

Движение через мост на проспекте Ленина в Барнауле ограничат 10 мая в связи с работами по реконструкции путепровода в районе Нового рынка. Горэлектротрансу необходимо будет в короткие сроки сделать временное трамвайное кольцо рядом с торговым центром «Пионер». Окончательно движение по путепроводу перекроют для транспорта 25 мая. После этого объект ждёт долгая реконструкция, которая продлится до конца 2023 года. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле во время ремонтных работ и почему власти краевой столицы решили возвести трамвайное кольцо.

Зачем нужно трамвайное кольцо?

26 апреля специальная комиссия, в которую вошли представители мэрии, подрядчика ДСУ № 4 и МУП «Горэлектротранс», побывали на аварийном путепроводе. Как пояснил журналистам заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев, городские власти составили чёткий план этапов ремонта путепровода. Для начала дорожники нанесут разметку и установят знаки на участках рядом с ТРЦ «Пионер», чтобы автомобилистам было проще ориентироваться в схемах движения. Также предстоит нанести разметку для выделенных полос общественного транспорта, которые оборудуют на некоторых участках дорог краевой столицы на время ремонта моста. Согласно планам мэрии, для объезда реконструируемого объекта городской общественный транспорт планируют направить по проспекту Калинина и улице Аносова.

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По словам Антона Шеломенцева, важным этапом будет строительство трамвайного кольца на территории рядом с ТРЦ «Пионер». Для этого придётся ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города. 25 мая строительство кольца планируют завершить, после чего перекроют всё движение по путепроводу. Одновременно с этим начнётся строительство второго кольца в районе Дома быта. К этому времени уже будет сделан обходной пешеходный путь, расставлены знаки, нанесена разметка, заработает объездная схема по проспекту Калинина. Таким образом, пассажиры общественного электротранспорта смогут добраться до Нового рынка, перейти железнодорожные пути и пересесть на нужный маршрут около Дома быта бесплатно в течение полутора часов.

«Мы в рабочем режиме подошли к старту реконструкции путепровода. У нас есть чёткий план и график всех работ. В ближайшее время предстоит построить два трамвайных кольца и реорганизовать весь общественный транспорт согласно схеме объездных путей на время реконструкции. Проведём совещание с барнаульскими перевозчиками, чтобы обсудить работу общественного транспорта на время реконструкции. Надеемся, что барнаульцы будут пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы минимизировать пробки», — отметил Антон Шеломенцев.

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Как будет ходить общественный транспорт?

Движение общественного транспорта на период реконструкции путепроводов предлагают распределить по проспекту Калинина и ул. Аносова, далее по маршрутам. Также предполагается внедрение системы выделенных полос для бесперебойной работы пассажирского транспорта.



А чтобы у жителей была актуальная информация, в мэрии подготовили схему движения трамваев, троллейбусов и автобусов. Кроме того, власти завели телеграм-канал «Мост», где жителям будут сообщать самую актуальную информацию о ходе реконструкции объекта.

Антон Шеломенцев отметил, что за движением общественного транспорта по выделенным полосам первое время будут следить экипажи ГИБДД. А к июлю на самых важных участках появятся камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут вычислять автомобилистов, которые захотят воспользоваться полосой для автобусов.

Почему необходимо ремонтировать путепровод?

Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей будет заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированный путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.