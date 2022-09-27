Британский флаг в центре Новосибирска возмутил депутатов на фоне частичной мобилизации

В самом центре Новосибирска — на Красном проспекте, где каждый день проходят тысячи жителей — появились изображения с британским флагом. Корреспондент «КП-Новосибирск» выяснил, куда ведут следы.

«Ведут они к языковой школе — это такая реклама. Ею заинтересовались новосибирские депутаты: им маркетинговый ход показался непатриотичным», — отмечает издание.

Вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров заявил, что в этой рекламе видит «работу на дурака», а также отметил, что навряд ли в центре Лондона появилась бы реклама с множеством изображений российского флага.

«Мы сейчас находимся в активном противостоянии западному миру, в том числе и Великобритании. И тут начинаются вот такие провокации. Что это за посылы населению? У меня к руководителям подобных организаций одно пожелание: любите прежде всего нашу страну и не делайте круглых глаз, когда вас сейчас обвиняют в том, что вы начинаете каким-то образом позиционировать Запад в центре нашего города», — указал парламентарий.

Он пообещал, что депутаты на ближайшем заседании обсудят инцидент и посоветовал мэрии вмешаться в произошедшее, поскольку «сейчас не время для такой рекламы».

В языковой школе недоумевают, почему следы на асфальте вызвали столько вопросов.

«Учим в том числе и английскому, поэтому британский флаг вполне логичен», — пояснили в организации.

Юристы отметили, что с точки зрения законодательства всё нормально: если реклама согласована мэрией, то нет претензий к языковой школе.