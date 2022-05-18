Бронированные окна собираются установить в здании администрации Алтайского края
Власти уже ищут организацию, которая займётся установкой окон с самым высоким классом защиты
Власти Алтайского края собираются установить бронированные окна на здании городской администрации. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.
КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий» опубликовало объявление о поиске организации, которая установит броню на здание правительства на Ленина, 59. Из документа следует, что на окна первого и второго этажей хотят установить плёнку класса А3. Подрядчик должен будет наклеить её в два слоя.
Отмечается, что А3 — самый высокий класс брони, который используется в банках и на выставках с очень дорогими экспонатами. Благодаря этому усилению окна смогут выдержать бросок бутылки или выстрел дробью, но от пули оно не спасает.
Начальная цена контракта составляет 631 тысячу рублей, а завершить работы подрядчик должен будет за 30 дней.