«Будем выбивать средства»: в Барнауле вновь не могут начать ремонт ж/д вокзала из-за отсутствия денег

Компания «РЖД» в ближайшее время не приступит к реконструкции железнодорожного вокзала в Барнауле из-за отсутствия дополнительных средств. Изначально планировалось, что работы на объекте должны стартовать в 2022 году. Об этом amic.ru сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Почему ремонт вокзала так и не начался?

Планировалось, что в 2022 году пройдут работы по подготовке проектно-сметной документации комплекса. Ремонт не повлечёт за собой изменения внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения. По словам Дмитрия Коровина, часть работы по подготовке проекта уже проведена. На реставрацию необходимо десятки миллионов рублей. Однако руководство РЖД пока не спешит вкладывать деньги в реконструкцию объекта из-за последствий пандемии коронавируса, когда компания понесла колоссальные убытки и изменила инвестиционную программу на ближайшие годы.

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«Поэтому мы с руководителем Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андреем Кульдишовым буквально вчера направили письма в Москву с просьбой продолжить работы по реконструкции вокзального комплекса. Будем выбивать средства. Если понадобится, обратимся за помощью к заместителю гендиректора ОАО „РЖД“ Дмитрию Пегову», — отметил Дмитрий Коровин.

По словам замминистра транспорта, старый вокзал «потеряет» статус памятника архитектуры в ноябре 2022 года. Однако РЖД совместно с Минтрансом обратились в Алтайохранкультуру, чтобы статус здания продлили на многие годы вперёд. В дальнейшем это позволит провести реконструкцию исторического здания без изменений внешнего облика.

Когда начнётся ремонт привокзальной площади?

Одновременно с реконструкцией вокзала. Проект уже готов. Земля находится в ведомстве администрации Барнаула, которая готова вложить большие деньги в изменение облика одной из площадей в центре города. По задумке властей, перед железнодорожным вокзалом будет полноценная площадь без барьеров и бордюров. Пешеходную зону оградят столбиками. Установят два арт-объекта: у старого вокзала, скорее всего, — паровоз, а у нового — арт-объект, рассказывающий об истории Барнаула.

Кроме того, появятся новые зелёные насаждения, что сделает площадь похожей на сквер. Но деревья будут высаживать не на газон, а прямо в специальные гнёзда в дорожном покрытии с приствольными решётками. Деревья будут давать тень и изменят микроклимат площади. Будет больше лавочек, добавят малые архитектурные формы. На привокзальной площади поставят летние кафе и оборудуют игровую площадку для детей.

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Что известно о реконструкции ж/д вокзала?

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Учитывая, что вокзал справляется с пропускной способностью в полной мере, строить новый потребности нет, но он уже не соответствует современным нормам. Что касается здания 1958 года, то изначально были планы приподнять его на 1,5 метра, сохранив фасад. А вот здание 1914 года планируют отремонтировать и разместить там железнодорожный музей.

Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.