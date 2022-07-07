«Будьте сильными». Как олимпийский чемпион и сенатор Карелин встречался с юными спортсменами Барнаула

Трёхкратный чемпион Олимпийских игр, член Совета Федерации и член высшего совета партии «Единая Россия» Александр Карелин с официальным визитом посетил Барнаул. Он пообщался с молодыми спортсменами и с бойцами стройотрядов, а также принял участие в открытии первенства Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ.

«Будьте сильными»

Несмотря на то, что Александр Карелин приехал в Барнаул по политическим вопросам, сначала он провёл встречи с молодёжью Барнаула. Вместе с мэром Барнаула Вячеславом Франком и председателем Барнаульской гордумы Галиной Буевич сенатор отправился на завод КЖБИ-2 — здесь работают стройотрядовцы из Алтайского края и Пермской области, которые оставили свои рабочие места, чтобы встретиться с легендой — олимпийским чемпионом и сенатором.

Директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин провёл для сенатора экскурсию по предприятию и рассказал, как здесь помогают молодым специалистам. Так, например, для сотрудников компании на территории предприятия работает спортзал, а лучшие работники КЖБИ-2 получают квартиры.

При этом Владимир Отмашкин подчеркнул, что в Барнауле необходимо плотнее заниматься профориентационной работой. «У нас есть крепкие предприятия, сильная научная школа, но не хватает квалифицированных кадров. Нам надо по-другому посмотреть на связку профтехобразования и предприятий, обучать специалистов под нужды экономики», — сказал он.

Карелин согласился с этим предложением, но вместе с тем рекомендовал и молодым быть более активными:

«Вы должны быть инициативными. Чем больше вы сейчас на себя возьмёте, тем меньше будет нести. Оставайтесь и дальше такими же влиятельными на свою жизнь, на жизнь своих товарищей. У вас есть возможность получить очень чёткую, важную в жизни составляющую для своего характера. Главное, что вы становитесь сильнее. А быть сильным сегодня очень важно», — посоветовал стройотрядовцам Карелин.

В ответ бойцы задали ему вопрос о трудовом воспитании подростков. Очень трудно найти работу старшеклассникам: берут их разве что помощниками вожатых в лагерях. В стройотрядах считают, что ситуацию надо исправлять.

«В советские времена мы брали в стройотряды по три-четыре трудных подростка, из которых потом хорошие ребята вырастали. Сейчас мы не можем отряд старшеклассников куда-то отправить, потому что это требования закона. Скоро изменения в закон об образовании будут вноситься. Просьба рассмотреть вопрос трудового воспитания для старшеклассников», — поддержал ребят и депутат Барнаульской городской думы Юрий Ряполов.

Карелин рекомендовал продвигать инициативу не на федеральном, а на местном уровне. И только потом выходить на федеральный.

Встреча со стройотрядом завершилась песней под гитару и фотосессией.

Галина Буевич, Александр Карелин и Вячеслав Франк / Фото: Антон Дегтярёв

«Будьте жадными»

Конечно, чемпион встретился и с молодыми спортсменами Алтайского края. Так, на гребном канале Барнаула Александр Карелин принял участие в открытии первенства Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ.

«Соревнования — это очень важно, тем более в таких хороших условиях. Надеюсь, ваши результаты будут под стать условиям и, конечно, будут радовать ваших родителей, ваших старших товарищей, и все сделаете правильный шаг к первенству России, а потом и к чемпионату России по этому виду спорта, где у нас победные традиции. Поэтому желаю вам упорства, успехов и чтобы удача сопутствовала сильнейшему», — пожелал Карелин участникам соревнований.

В парке Алексея Смертина Карелин встретился с футболистами и борцами. Юные спортсмены наперебой интересовались у старшего коллеги, как стать чемпионами.

«Будьте в спорте жадными и хитрыми. Тренер сказал сделать 50 приседаний, пойдите и сделайте ещё 25 для себя. Ваша хитрость приведёт вас к тому, что вы будете на 25 приседаний сильнее, чем ваши соседи и товарищи. Будете сильными, завтра я буду хвастаться тем, что я знаком с сильными людьми», — говорил Карелин детям.

Юные спортсмены занимаются по специальному проекту «Дворовый инструктор». В рамках проекта учителя физкультуры бесплатно проводят для детей уроки по волейболу, баскетболу и футболу, а также готовят к сдаче ГТО. По словам Карелина, такие тренеры помогают делать спорт доступным для всех.

«Проект „Дворовый инструктор“ реализуется за счёт бюджета, в рамках муниципальной программы „Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле“ и благодаря привлечённым ресурсам, — рассказал глава города Вячеслав Франк. — В настоящее время занятия идут на 16 спортивных площадках за счёт бюджета города и на 11 площадках за счёт привлечённых средств. Ежемесячно тренировки проходят в среднем по два часа три раза в неделю. С помощью этого проекта у ребят повышается интерес к регулярным занятиям, к активной жизни. Кроме того, так мы обеспечиваем досуг детей во время школьных каникул».

Александр Карелин (слева) на открытии первенства Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ / Фото: Антон Дегтярёв

«Дворовый инструктор» действительно востребован среди школьников. Прошлым летом в проекте приняли участие 1989 человек, из них 273 — состоящих на различных видах профилактического учёта.

«Спортивность Барнаула очевидна», — сделал вывод Александр Карелин в завершении визита и отметил, что юные спортсмены показали себя как открытые, заинтересованные и готовые к победам.

«В Барнауле большое внимание уделяется развитию массовых видов спорта и особенно их доступности, — подчеркнула председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. — Строятся спортивные площадки, устанавливаются уличные тренажёры на придомовых территориях. Кроме того, в городе активно развивается проект „Дворовой инструктор“ — цель которого сплотить ребят во дворах и привить им культуру здорового образа жизни».

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич добавила, что и власти Барнаула, и депутаты стараются помогать молодым талантам. Так, в 2022 году количество юных получателей стипендий выросло с 116 до 188 человек. Увеличилось и число спортсменов-стипендиантов — если раньше их было четверо, то сейчас уже 15.

На выплаты стипендий из бюджета города выделяется более 2,5 млн рублей.

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