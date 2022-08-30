Будут ли продавать алкоголь на День знаний в Барнауле в 2022 году?

До первого сентября осталось совсем мало времени. В этот день традиционно отмечается День знаний, школьники идут на праздничные линейки и несут учителям цветы. Между тем многие родители также празднуют первый звонок у своих первоклассников. Одни взрослые делают это на трезвую голову, а другие — с алкоголем. Amic.ru рассказал, будут ли продавать спиртное 1 сентября 2022 года.

Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День знаний?

Да, будут, никаких запретов мэрия города не вводила. Купить алкоголь можно будет с 09:00 до 21:00, как обычно. С 21:00 до 09:00 пить можно только в барах и ресторанах. Несовершеннолетние, как и всегда, купить себе алкоголь не могут никак — продажа спиртного им запрещена.

Какое наказание за продажу алкоголя детям?

По статье 14.16 КоАП РФ за продажу алкоголя детям полагается крупный штраф. Простой гражданин заплатит за продажу несовершеннолетнему спиртного от 30 до 50 тысяч рублей, должностное лицо — от 100 до 200 тысяч рублей, а организация — от 300 до 500 тысяч рублей. Если ребёнку в магазине продадут бутылку пива или водки, то правоохранители накажут и продавца, и директора торговой фирмы как должностное лицо, и сам магазин как юрлицо. Фирму могут даже лишить лицензию на продажу алкоголя.

За неоднократную продажу алкоголя детям предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ. По ней преступнику грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года. Кроме того, продавец может попасть под статью 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия»). Она уже предусматривает до четырёх лет тюрьмы.

Запрещают ли в России продажу алкоголя на День знаний?

Да, такая практика у регионов есть. В этом году, например, продавать алкоголь в День знаний не будут в столице соседней Республики Алтай — Горно-Алтайске. Там нельзя будет купить не только крепкий алкоголь, но и пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Выпить можно будет только в кафе и ресторанах.

Кроме того, в День знаний алкоголь решили не продавать в 47 субъектах РФ. Помимо Республики Алтай, среди них Хабаровский край, Республика Карелия, Астраханская область, Республика Дагестан, Ленинградская область, Камчатский край, Иркутская область и так далее.

Был ли такой запрет в Алтайском крае?

В Алтайском крае продавать алкоголь в День знаний также запрещали. Например, в 2012 году спиртное нельзя было купить на прилегающих к образовательным учреждениям территориях.

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